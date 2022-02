PESCARA: APRE KALOPSIA, PRIMO BAR COCKTAIL IN ABRUZZO PER SORDI E CON LINGUA DEI SEGNI

PESCARA – Apre a Pescara, in corso Manthonè, il primo bar per sordi d’Abruzzo, il terzo in Italia. I titolari del nuovo Cocktail Bar Kalopsia sono Calogero e Marylin Petrucci, fratello e sorella, il primo sordo dalla nascita, la seconda udente e Silvia Celestina Grasso, anch’ella sorda dalla nascita.

L’inaugurazione si terrà sabato 12 febbraio, alle 17, in Corso Gabriele Manthonè n.104, in zona Pescara Vecchia.

“Siamo una minoranza invisibile e con l’apertura del nostro Cocktail Bar Kalopsia (in un periodo difficilissimo, tutti con l’uso della mascherina) vogliamo “gridare” che ci siamo pure noi in questa città, in questo Stato. Vorremmo vivere appieno l’essere cittadini italiani senza pregiudizi, incomprensioni e discriminazioni. Ripetiamo, la nostra è una disabilità invisibile come tante altre che noi in primis vogliamo sostenere. Contiamo in un vostro appoggio per sostenere le disabilità, spiegano in una nota.