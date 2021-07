PESCARA: ARRESTATO 21ENNE MAROCCHINO, “PROFESIONISTA” DELLE SPACCATE E FURTI NEI NEGOZI

PESCARA – Ennesimo arresto di un “professionista delle spaccate” operato alle prime luci dell’alba odierna dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R della Compagnia di Pescara che, dopo quelli risalenti a qualche tempo fa allorquando era stato assicurato alla Giustizia un giovane spoltorese responsabile di numerosi furti con spaccata commessi ai danni di diversi esercizi commerciali della zona, stamattina tratto in arresto, nella flagranza del reato di tentato furto aggravato, H.N., 21enne di origini marocchine, sorpreso subito dopo aver compiuto una spaccata ai danni di un negozio di modellismo di via Italia in Villa Raspa di Spoltore.

Nel dettaglio, gli operanti, che erano già in zona poiché già segnalati altri tentativi di furto con analoghe modalità (e dei quali sono in corso indagini volte a verificare eventuali responsabilità in capo all’odierno arresto), udito il sistema d’allarme del citato esercizio commerciale, i militari operanti si sono precipitati sul posto sorprendendo il giovane ancora sul posto subito dopo averne infranto una vetrina nel tentativo di compiere un furto.

L’arrestato, al momento è trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Caserma dell’Arma in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato presumibilmente nel corso della mattinata odierna.