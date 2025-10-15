PESCARA: ARRESTATO 31ENNE ROMENO LATITANTE, DEVE SCONTARE PENA NEL SUO PAESE

PESCARA – Nella notte del 13 ottobre, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Pescara hanno eseguito, un ordine di carcerazione europeo, nei confronti di un cittadino di nazionalità romena per reati contro il patrimonio. Il provvedimento scaturisce a seguito di una sentenza emessa dall’Autorità Giudiziaria romena.

L’uomo, domiciliava presso una struttura ricettiva di Spoltore, ma nel dare i propri documenti è scattato l’alert in banca dati. Sono dunque scattate immediatamente nelle ricerche con l’azione coordinata delle forze di polizia, che hanno permesso di trarre in arresto il soggetto, il quale dovrà scontare una pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione per furto aggravato commesso in Romania.

Durante le operazioni, il 31enne, è stato trovato in possesso di oltre 1 grammo di cocaina, sottoposta a sequestro, ed è ora in arresto nella Casa Circondariale di Pescara.