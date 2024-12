PESCARA: ARRESTATO DALLA POLIZIA UN LADRO SERIALE SOSPETTATO DI TRENTA FURTI

PESCARA – Proseguono serrati i controlli disposti dal Questore della provincia di Pescara per contrastare i reati predatori. In tale contesto, gli agenti della Polizia di Stato di Pescara hanno portato a termine un’importante attività che ha condotto all’arresto di un 36enne, ritenuto responsabile di molteplici furti tentati e consumati ai danni di attività commerciali del capoluogo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nei giorni scorsi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura di Pescara. Gli episodi delittuosi risalgono al periodo compreso tra settembre 2023 e luglio 2024, quando il 36enne ha preso di mira oltre 30 obiettivi tra esercizi commerciali, istituti scolastici, sedi di enti pubblici ed anche chiese, prevalentemente del centro cittadino, seminando il panico tra i commercianti.

Il primo episodio è avvenuto nel settembre 2023, quando l’uomo ha posto in essere un furto con scasso ai danni di un istituto scolastico del centro città. Nei mesi successivi, si sono verificati altri furti ai danni di svariati esercizi commerciali, in particolare bar, ristoranti e negozi di abbigliamento. Gli accertamenti condotti dagli agenti delle volanti hanno permesso di raccogliere una serie di elementi utili ad ipotizzare che dietro tutti questi episodi potesse esserci la stessa persona, viste le modalità simili con cui venivano eseguiti i reati. Gli agenti hanno quindi analizzato minuziosamente le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccolto elementi che hanno permesso di chiudere il cerchio attorno al 36enne che, in tale periodo, è stato tratto in arresto proprio dai poliziotti delle volanti per reati predatori.

I gravi indizi di colpevolezza, uniti alla concreta possibilità di reiterazione del reato, hanno portato il Pubblico Ministero titolare dell’attività d’indagine a richiedere la custodia cautelare in carcere. Il GIP ha accolto pienamente la richiesta, emettendo l’ordinanza di custodia cautelare notificata immediatamente all’uomo, attualmente ristretto in carcere a seguito dell’arresto per la commissione di reati della medesima natura.