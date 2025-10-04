PESCARA: ARRESTATO IN AEROPORTO ALBANESE RICERCATO DOPO CONDANNA PER SPACCIO

PESCARA – Nel pomeriggio del 2 ottobre, sul volo Wizz Air W4 5085 proveniente da Tirana e atterrato all’aeroporto di Pescara alle ore 14:40, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino albanese, classe 1993.

L’uomo viaggiava con un documento riportante generalità diverse da quelle reali: grazie all’interconnessione tra le banche dati nazionali ed europee, e alla professionalità degli operatori di Polizia di Frontiera diretta dal vice questore Dino Petitti, è stato possibile accertare la sua vera identità e collegarla al mandato di cattura europeo emesso nei suoi confronti.

Il provvedimento restrittivo era stato disposto dalle autorità francesi, a seguito di una sentenza del 2022 per reati inerenti agli stupefacenti.

La sentenza si era espressa in contumacia e lo straniero aveva fatto perdere le sue tracce da quell’anno.

Il ricercato deve scontare una pena detentiva di un anno ed è stato posto a disposizione della Corte d’Appello dell’Aquila, competente a valutare le pratiche relative all’estradizione.