PESCARA: ARRIVA “HALLOWEEN PARK”, DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE SPETTACOLI E GIOCHI

PESCARA – A Pescara nasce Halloween Park: il primo parco tematico dedicato ad Halloween nel Centrosud Italia.

Dal 31 ottobre al 2 novembre, Pescara Fiere si trasforma in un mondo incantato e spettrale: un evento senza precedenti, pensato per tutta la famiglia, che unisce spettacolo, magia e divertimento in un’esperienza immersiva su oltre 7.500 mq tra aree interne ed esterne.

“Dietro questa straordinaria iniziativa – si legge in una nota – c’è la visione e la determinazione di un team di professionisti che ha lavorato con passione per offrire qualcosa di unico al territorio. In particolare, si distingue l’impegno di Pasqualino Brocco, titolare della Juice Web Agency, che ha curato con dedizione ogni aspetto comunicativo e creativo dell’evento. La sua capacità di coniugare innovazione digitale e valorizzazione culturale ha reso Halloween Park non solo un appuntamento ludico, ma anche un progetto di forte impatto sociale e territoriale”.

Un’esperienza da brivido ma, a misura di famiglia, Halloween Park propone un ricco programma di attività:

– Spettacoli teatrali e musicali

– Maghi e artisti circensi

– Aree tematiche immersive come il suggestivo Cimitero degli Zombie

– Giostre, trucca bimbi, giochi e parate

– Spettacolo teatrale “Allowin d’Abruzzo”

Ogni angolo del parco è pensato per stupire e coinvolgere, con scenografie curate nei minimi dettagli e un’atmosfera che fonde il mistero con il sorriso.

“Un evento originale e irripetibile Halloween Park rappresenta una novità assoluta per il Centrosud Italia: mai prima d’ora era stato realizzato un parco tematico di questa portata dedicato ad Halloween. L’evento si propone come punto di riferimento per famiglie, scuole e appassionati, offrendo un’alternativa culturale e ricreativa di alto livello”.

I biglietti sono disponibili su Ciaotickets e comprendono l’accesso a tutte le aree tematiche e attrazioni, ad eccezione di alcune giostre a tiro.

Accessibilità e inclusione

Di concerto con l’assessore alle Politiche per la Disabilità del Comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, è in corso un’iniziativa che coinvolgerà le associazioni rivolte al mondo delle persone speciali, in un’ottica di inclusione e partecipazione attiva alla vita culturale della città.

Per informazioni: http://www.halloweenpark.it