PESCARA, ASFALTI PER IL GIRO D’ITALIA: MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DA LUNEDI’

PESCARA – Pescara si prepara ad accogliere il Giro d’Italia 2022, con la realizzazione del nuovo manto di asfalto sui tratti di strada che saranno attraversati dalla corsa.

Per questa ragione da lunedì prossimo, 9 maggio, e fino al termine dei lavori, sono state disposte sulle vie interessate alcune modifiche alla circolazione.

Sul tratto di viale della Riviera nord compreso tra largo Mediterraneo ed il confine con il Comune di Montesilvano sarà istituito il divieto di sosta e di fermata su entrambi lati con percorrenza a senso unico alternato.

Lo stesso provvedimento riguarderà il tratto del lungomare Matteotti compreso tra piazza 1° Maggio e via Ugo Foscolo; il tratto di corso Vittorio Emanuele II compreso tra via Venezia e ponte Risorgimento;

È prevista infine l’istituzione del divieto di sosta e di fermata in entrambi i lati e restringimento della carreggiata sul tratto di via Venezia compreso tra via Bologna e corso Vittorio Emanuele II.