PESCARA: ASL ORGANIZZA UN OPEN DAY SULLA VACCINAZIONE CONTRO L’INFLUENZA E COVID PER ULTRA 60ENNI

PESCARA – La ASL di Pescara organizza per domenica 30 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, un Open Day dedicato alla vaccinazione contro l’influenza stagionale e il Covid-19, riservato esclusivamente ai cittadini di età superiore ai 60 anni. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno aziendale volto alla tutela della salute della popolazione anziana, particolarmente esposta in questa fase alla circolazione contemporanea di diversi virus respiratori.

I più recenti dati di sorveglianza indicano una diffusione già attiva e consistente dei virus influenzali, con un picco epidemico che appare in anticipo di circa un mese rispetto allo scorso anno. Contestualmente si registra la co-circolazione di virus influenzali, Sars-Cov2 e altri agenti respiratori, una condizione che determina un rischio complessivo più elevato per le persone con più di 60 anni. In questo quadro epidemiologico, le vaccinazioni rappresentano lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’infezione e le sue complicanze, contribuendo a ridurre ricoveri e forme gravi di malattia.

«In un momento in cui i virus respiratori stanno circolando con intensità crescente, proteggere la popolazione più fragile diventa una priorità assoluta» dichiara la Dr.ssa Graziella Soldato, Direttrice UOC Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica. «L’Open Day di domenica vuole offrire un accesso semplice e immediato alla vaccinazione, anticipando i tempi e rafforzando la prevenzione in vista del picco stagionale». I centri vaccinali che resteranno aperti domenica 30 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, sono: Pescara, Via Renato Paolini 47 (Palazzina G) Penne, Via del Carmine 107, Scafa, Via della Stazione 61.