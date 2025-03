PESCARA: ASPETTAVANO I TIFOSI DELLA SPAL ARMATI DI PIETRE E BASTONI, DASPO PER QUATTRO ULTRAS

PESCARA – Il questore di Pescara ha emesso quattro daspo per i fatti del primo marzo in occasione della partita di calcio tra Pescara e Spal.

Alle ore 20 circa di quel sabato, al termine dell’incontro allo stadio Adriatico, infatti, una ventina di persone si sono riunite in piazza Alcyone, tutte con il volto coperto e alcune armate di spranghe, bastoni, cinture e pietre nelle tasche. Immediatamente è arrivata la polizia per evitare scontri con i tifosi della Spal. Nel fuggi fuggi generale, gli agenti sono riusciti però a fermare e identificare alcuni dei tifosi. Quattro gli ultras perquisiti, a loro è stato sequestro il materiale “atto a offendere”. A uno di loro sono state trovate anche due dosi di cocaina.

I quattro sono stati quindi denunciati alla Procura di Pescara per il reato di travisamento in luogo pubblico e per quello di possesso di strumenti atti ad offendere commessi in occasione di una manifestazione sportiva e contestualmente, come detto, sottoposti a daspo del questore, con divieto di assistere eventi sportivi per un periodo variabile da uno a due anni. Per uno dei quattro destinatari è stato altresì prescritto l’obbligo di presentarsi in Questura in occasione delle gare disputate dal Pescara Calcio.

Proseguono le indagini della Digos per individuare gli altri componenti del gruppo di facinorosi.