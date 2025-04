PESCARA: ATTI VANDALICI LUNGO LA STRADA PARCO, LA CONDANNA DELLA TUA

PESCARA – La società di trasporto regionale Tua esprime la più ferma condanna per i recenti atti vandalici che hanno colpito alcune pensiline installate lungo la Strada Parco di Pescara, tratto strategico e simbolico per il trasporto sostenibile in Abruzzo.

L’ex tracciato ferroviario, oggi riconvertito in un corridoio ecologico dedicato al trasporto pubblico a zero emissioni, afferma nella nota la Tua, “rappresenta un modello di mobilità green e una conquista per tutta la comunità abruzzese. Gli episodi di danneggiamento non solo ledono il decoro urbano, ma colpiscono anche l’impegno di Tua nel promuovere un sistema di trasporto rispettoso dell’ambiente, accessibile e sicuro”.

“Siamo sconcertati per quanto accaduto – ha dichiarato il direttore generale di Tua, Maxmilian Di Pasquale –. Questi gesti incivili colpiscono un’infrastruttura pubblica a servizio dei cittadini, realizzata con risorse pubbliche e finalizzata al benessere collettivo. Abbiamo già attivato le segnalazioni alle autorità competenti affinché siano identificati i responsabili”.

Tua si riserva di costituirsi parte civile qualora venissero individuati gli autori dei fatti. Allo stesso tempo, l’azienda di trasporti della Regione Abruzzo avvierà un rafforzamento dei sistemi di sorveglianza lungo l’asse della Strada Parco, anche in collaborazione con le istituzioni locali.

Tua, infine, rinnova infine “l’invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi comportamento sospetto e a collaborare per la tutela di un bene comune che appartiene a tutti”.