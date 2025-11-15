PESCARA, AUMENTO TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO, FEDERCONSUMATORI, “UNA STANGATA INCOMPRENSIBILE”

PESCARA – Federconsumatori Abruzzo esprime la più ferma opposizione alla delibera comunale che introduce nuovi parcheggi a pagamento e aumenta in modo consistente le tariffe di sosta in tutta la città di Pescara.

“Questa decisione”, dice il presidente regionale Francesco Trivelli, “rappresenta un ennesimo aggravio per le tasche di cittadini, famiglie, lavoratori e consumatori che intendono accedere al centro della città. Consideriamo inaccettabile giustificare questi rincari con l’incentivo all’uso del trasporto pubblico quando questo non rappresenta ancora un’alternativa concretamente praticabile per tutti. Il trasporto pubblico deve essere realmente potenziato e gratuito per costituire una valida alternativa”.

“A dimostrazione di ciò il mancato potenziamento del terminal bus nell’area di risulta con i suoi 15 stalli coperti, annunciato con partenza lavori per l’ottobre/novembre 2023, risulta ancora in attesa di realizzazione. Con gli aumenti si evidenziano diverse criticità: · Penalizzano il potere d’acquisto in un periodo economico già difficile; · Danneggiano il commercio locale a ridosso delle festività natalizie; · Mancano di equità revocando la sosta gratuita per le auto elettriche; · Sono poco chiari nella loro approvazione e pubblicazione. Federconsumatori Abruzzo si unisce alle voci di protesta e chiede alla Giunta Masci di ritirare immediatamente la delibera, avviare un confronto pubblico con i soggetti interessanti, e potenziare concretamente il trasporto pubblico”.