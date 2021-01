PESCARA – Auto in fiamme oggi a Pescara, in via del Circuito, all’interno di un cortile.

Sul posto sono intervenuti, con due mezzi, i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e salvando le vetture vicine. Non risultano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno momentaneamente chiuso la strada per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

In corso gli accertamenti sulle cause.

