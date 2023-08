PESCARA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte intorno alle 5 a Pescara, nella zona di Fontanelle, per un’automobile in fiamme, sotto il porticato di una palazzina di via Caduti per servizio.

La squadra ha messo in sicurezza l’area e ha spento l’incendio. Non risultano persone coinvolte nel rogo. Sul posto è intervenuta la Polizia di stato per gli opportuni rilievi.