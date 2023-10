PESCARA: AUTO SI RIBALTA IN VIA DEL CIRCUITO, FERITO 75ENNE

PESCARA – Attimi di paura nel pomeriggio a Pescara per un incidente, avvenuto intorno alle 17, in via Del Circuito: per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è ribaltata rimanendo su un lato della carreggiata.

A bordo c’era solo il conducente, un uomo di 75 anni, rimasto ferito, che è stato affidato al personale sanitario intervenuto con un’ambulanza.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Pescara che ha delimitato la zona ed ha provveduto ad estrarre il conducente dall’auto. La polizia locale si sta occupando di ricostruire la dinamica.