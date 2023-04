PESCARA: AUTO SI SCHIANTA CONTRO GUARDRAIL ALLO SVINCOLO DELLA SS714, FERITO IL CONDUCENTE

PESCARA – Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 8.45, sulla strada statale 714, allo svincolo Pescara sud.

Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro le barriere spartitraffico, completamente distrutta e incastrata sotto il guardrail.

Sul posto è subito intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara che ha messo in sicurezza il veicolo ed ha provveduto ad estrarre dalle lamiere il conducente per affidarlo alle cure del personale del 118.

Sul posto la Polizia Stradale e tecnici Anas.