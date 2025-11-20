PESCARA: AVEVANO IN AUTO ARNESI DA SCASSO E UN DECODER, QUATTRO DENUNCE DELLA POLIZIA

PESCARA – Nell’ambito dell’implementazione dei servizi finalizzati al contrasto dell’attività illecite, posti dal Questore di Pescara Carlo Solimene, nei giorni scorsi, durante un controllo notturno, una pattuglia della Polizia di Stato, nei pressi di V.le Bovio, ha proceduto al controllo di iniziativa di un’auto, che si aggirava per le vie cittadine.
A bordo della vettura erano presenti quattro persone di giovane età tutte con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Gli agenti delle volanti, a seguito dei primi riscontri, hanno quindi deciso di procedere ad un controllo più approfondito e, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati nascosti nell’abitacolo, apparecchiature elettroniche per la decodifica di centraline e chiavi di autovetture.
Tale materiale, solitamente utilizzato per il furto di auto, veniva subito sequestrato dagli agenti. I quattro uomini condotti in Questura sono stati denunciati per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e ricettazione.
- PESCARA: AVEVANO IN AUTO ARNESI DA SCASSO E UN DECODER, QUATTRO DENUNCE DELLA POLIZIAPESCARA - Nell’ambito dell’implementazione dei servizi finalizzati al contrasto dell’attività illecite, posti dal Questore di Pescara
Ti potrebbe interessare:
ARTICOLI PIÙ VISTI:
- METEO ABRUZZO: IN ATTESA DI WINTER VORTEX DALLA NORVEGIA, TEMPO PARZIALMENTE NUVOLOSO 20 Novembre 2025 PESCARA - “Winter Vortex” verso l’Italia: una massa d’aria artica, in arrivo dalla Norvegia, si…
- FRANCAVILLA: CORRUZIONE E RIFIUTI INTERRATI AL CIMITERO, IN UNDICI A GIUDIZIO 20 Novembre 2025 FRANCAVILLA - Il giudice Enrico Colagreco, su richiesta del pubblico ministero Giancarlo Ciani, ha rinviato…
- SISMA 2009: “SENZA PROROGA SUPERBONUS STOP LAVORI”, IMPRENDITORE, “SICUREZZA CANTIERI A RISCHIO” 20 Novembre 2025 L’AQUILA - “Nell’insopportabile incertezza sulla proroga del superbonus, si è scatenata una corsa contro il…
- ASL PESCARA: BLASIOLI, “CAUSE CON IDONEI NON ASSUNTI, PENSIONATI A 75MILA EURO PER 10 GIORNI” 20 Novembre 2025 PESCARA - "Alla Asl di Pescara è accaduto che mentre sotto la bandiera del risparmio…
- L’AQUILA: SCONTRO FRONTALE TRA AUTO, RICOVERATI DUE GIOVANI FERITI 19 Novembre 2025 L'AQUILA - Scontro frontale tra due auto nel pomeriggio sulla statale 17 bis all'Aquila, nei…
- TRAGICO TAMPONAMENTO TRA MEZZI PESANTI SULL’A1 A MODENA: MUORE CAMIONISTA ABRUZZESE 19 Novembre 2025 PESCARA - Un camionista di 63 anni, Giuseppe Antonio Giampietro, nato a Spoltore (Pescara) e…
- MANOVRA: LIRIS, “DEFICIT SOTTO 3% E INDICATORI MAI VISTI, PLAUSO AGENZIE RATING E GOVERNO MELONI” 19 Novembre 2025 ROMA - "Oggi abbiamo un rapporto deficit-Pil sotto il 3%, agenzie di rating che esprimono…
- CONSIGLIO: DEBITI FUORI BILANCIO, 2 MLN A GIRO D’ABRUZZO, NO DEI DIRIGENTI, SCONTRO PAOLUCCI-SOSPIRI 19 Novembre 2025 L’AQUILA - Maretta ieri in Consiglio regionale allorché in aula è arrivato un emendamento a…
- “IDONEI CONVOCATI E PARCHEGGIATI”: ASL PESCARA CONDANNATA, BLASIOLI, “CI RIMETTONO GLI ABRUZZESI” 19 Novembre 2025 PESCARA - "Attraverso una semplice telefonata, la Asl informa gli idonei che avevano ricevuto la…
- L’AQUILA: IN ARRIVO COMUNICAZIONI PER “CARTA DEDICATA A TE” 19 Novembre 2025 L'AQUILA - L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila informa che, a seguito dell’applicazione dei…