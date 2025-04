PESCARA: AVVIATA DAL COMUNE UNA CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI

PESCARA – È partita “Occhio alle truffe”, la nuova campagna di prevenzione e contrasto contro i raggiri agli over 65 promossa dall’Assessorato alle Politiche sociali e per la Famiglia del Comune di Pescara e realizzata dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv.

Giunta al quarto anno, l’iniziativa prevede una serie di attività ideate per contrastare la diffusione del fenomeno, sempre più frequente tra gli anziani. Tra queste la presenza di sportelli di ascolto nei quattro Centri di aggregazione per la longevità attiva del Comune, un Numero Verde, postazioni nei mercati, nei parchi, davanti alle scuole, assemblee nei condomini e nelle parrocchie per la distribuzione di materiale informativo sulle truffe.

La campagna è stata presentata stamani in sala giunta nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il Prefetto Flavio Ferdani, il sindaco Carlo Masci, l’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio, la fondatrice dell’Associazione “Domenico Allegrino” Odv Antonella Allegrino, il dirigente del Settore Politiche per il cittadino Marco Molisani, la responsabile del Servizio Gestione delle Politiche sociali Piera Antonioli e l’assistente sociale Simona Proietto.

“La campagna di prevenzione è molto importante perché dobbiamo lavorare per far crescere il senso di comunità e la sensibilità verso gli anziani al fine di metterli al riparo da tentativi di truffa” – ha affermato il Prefetto Ferdani –. “Queste persone non hanno anticorpi contro il male e non hanno strumenti per affrontare i malviventi, che si approfittano di loro in modo odioso. Chi subisce una truffa perde in autostima, si sente sopraffatto dalla vergogna: è una perdita non solo materiale. Il progetto aiuta a far crescere gli anziani in consapevolezza”.

“Un’azione coordinata tra forze istituzionali, l’associazionismo e la struttura amministrativa del territorio consente di mantenere alta la guardia per contrastare il fenomeno” – ha dichiarato Masci. “E’ un circolo virtuoso che si mette a disposizione della cittadinanza per informarla, per tendere la mano ai più fragili e per fare in modo che ci sia una comunità in cui si possa vivere meglio”. “Il progetto viene finanziato con 32mila euro di fondi del Ministero dell’Interno, che sono stati intercettati dai nostri uffici” – ha spiegato Sulpizio -. “La truffa agli anziani è tra i reati più brutti non tanto per il furto del bene materiale, ma perché le vittime si sentono colpevoli di essere cadute nel raggiro. I nostri Centri di aggregazione per la longevità attiva hanno circa duemila utenti: anche a loro diremo come difendersi e offriremo supporto psicologico e legale”.

“La campagna di prevenzione prevede numerose attività sul territorio rivolte agli over 65 e all’intera cittadinanza” – ha sottolineato Antonella Allegrino–. “Sono già operativi gli sportelli di ascolto ‘Sos truffa’ nei quattro Centri di aggregazione per la longevità attiva del Comune ubicati in via di Sotto, via Nazionale Adriatica Nord, via Stradonetto e via Cesano. Ci si potrà rivolgere ai nostri operatori e al Numero verde 800002082 per chiedere consigli, raccontare episodi avvenuti o sventati o avere un sostegno. Nelle prossime settimane organizzeremo incontri nei condomini e nelle parrocchie ai quali prenderanno parte consulenti legali e psicologi, allestiremo postazioni nei mercati, davanti alle scuole e nei parchi cittadini per intercettare il maggior numero di over 65 e informarli sui comportamenti da adottare per tenere lontani i truffatori. Nel corso di ogni attività verrà distribuito materiale informativo sia sugli sportelli di ascolto e il Numero verde sia sulle strategie per sventare i raggiri. Sono previste, infine, l’organizzazione di alcuni focus group per raccogliere proposte direttamente dalla voce degli anziani e la compilazione di un questionario per mappare il fenomeno rivolto a 300 over 65. I risultati dell’indagine verranno analizzati in un convegno che si terrà a conclusione della campagna di prevenzione”.

Gli sportelli “Sos truffa” sono operativi, con orario 15.30-18.30, il martedì in via di Sotto e via Nazionale Adriatica e il giovedì in via Cesano e via Stradonetto. Per appuntamenti e richieste di informazioni si può contattare il Numero verde 800002082. La guida antitruffa è consultabile sul sito del Comune al link: https://www.comune.pescara.it/node/8657.