PESCARA: AZIONE, NASCE GRUPPO TEMATICO PARI OPPORTUNITA’

PESCARA – Continua nella provincia di Pescara il radicamento territoriale di Azione, il partito fondato dall’ex Ministro dello Sviluppo Economico e candidato Sindaco di Roma, Carlo Calenda.

Dopo i gruppi territoriali di Pescara, Montesilvano, Penne e Spoltore, Stefano Torelli, coordinatore provinciale di Pescara, annuncia la nascita del primo gruppo tematico provinciale, dedicato alle pari opportunità. Il gruppo Pescara Pari Opportunità in Azione vede come referente Rossana De Angelis, imprenditrice di Montesilvano, che si prefigge, tramite il gruppo, di dare centralità, tra le altre, a questioni come quelle della disparità salariale e dell’inclusione delle donne nel mondo del lavoro.

“Con il gruppo Pescara Pari Opportunità in Azione affronteremo temi che oggi sono considerati strategici per il rilancio sociale ed economico del Paese”, afferma Torelli, che prosegue “non a caso la parità di genere è stato uno dei punti toccati dal Presidente Draghi nel suo primo discorso in Parlamento ed è parte integrante del nostro documento Next Generation Italia. Ci piacerebbe coinvolgere associazioni locali e parti sociali nel dibattito, anche per discutere con loro delle proposte in merito a giovani, donne e bambini formulate da Azione proprio nel Next Generation Italia. Invito quindi chiunque sia interessato a partecipare alle attività del gruppo a contattarci scrivendo alla mail pescarapoinazione@gmail.com.”