PESCARA: BABBO NATALE ARRIVA DAL MARE CON SURF E PAGAIANDO

PESCARA – L’Associazione Blue Wawe ASD anche quest’anno si è resa promotrice della pagaiata di “Babbo Natale in SUP” Stand Up Paddle. L’evento che ha richiamato un gran numero di persone è stato organizzato con l’obiettivo di promuovere questo sport coinvolgendo quanti più appassionati possibili e promuovere le iniziative dell’associazione. Sedici atleti con indosso il costume di Babbo Natale hanno pagaiato da Piazza Le Laudi fino al Porto Turistico. Lungo il percorso hanno incontrato tanti bambini accompagnati dai loro genitori ai quali sono stato regalati dei piccoli doni.

“Il SUP, ricorda Matteo Taraborrelli, tra gli organizzatori, è un’attività sportiva completamente ecologica che permette di fare attività fisica, in libertà, in qualunque specchio d’acqua. Non necessita di particolari abilità per poter pagaiare in piedi e spostarsi godendo del panorama del mare e della città da un’ altra prospettiva. In una città costiera come la nostra è importante coltivare l’amore per il nostro bene più prezioso, ovvero il mare. Noi ne siamo profondamente dipendenti, non ci spaventa l’acqua fredda di dicembre e ogni volta che ne abbiamo la possibilità entriamo in acqua per allenarci o per vivere dei momenti ricreativi con chi ha la nostra stessa passione