PESCARA – Pescara baciata dalla fortuna grazie al gioco del Lotto. Nella città abruzzese, come riporta Agipronews, vinti 26.250 euro grazie alla combinazione 47-48-90 sulla ruota Nazionale. In precedenza ci sono state altre buone vincite in Abruzzo.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro, per un totale di 382 milioni da inizio anno.