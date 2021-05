PESCARA BANDIERA BLU, D’INCECCO: “AVVIATO LAVORO IMPORTANTE, GRANDE RISULTATO”

PESCARA – “Ci abbiamo creduto sin da subito, quando nel 2019 abbiamo ritenuto possibile un percorso di sostenibilità ambientale del nostro territorio per raggiungere l’ambito riconoscimento. E oggi attraverso una politica di gestione eco-orientata del nostro splendido territorio, capace anche di migliorare ‘il benessere delle persone e a trasmettere un pianeta sano alle generazioni future’, prendendo in prestito le parole del vice presidente della Commissione Europea, abbiamo l’onore di fregiarci di tale vessillo ovvero un marchio di qualità di formidabile valore per certificare la qualità amministrativa stessa del territorio”.

Lo dichiara in una nota Vincenzo D’Incecco, consigliere regionale e capogruppo Lega al Consiglio comunale di Pescara: “È stato un lavoro importante di coinvolgimento di tutti gli stakeholders nel processo di cambiamento necessario alla transizione ecologica, attraverso interventi infrastrutturali mirati del litorale pescarese che ne valorizzassero anche la vocazione turistica. Il lavoro di squadra ottiene sempre grandi risultati e grazie all’impegno del gruppo Lega in Consiglio comunale e del sindaco, Carlo Masci, oggi portiamo a casa un grande risultato che rappresenta un importante punto di partenza per una gestione sostenibile del territorio”.