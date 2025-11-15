PESCARA: BANDO ALLOGGI ERP 2023, PRONTA LA GRADUATORIA DEFINITIVA

PESCARA – È stata stilata ieri, a seguito dell’estrazione (prevista dalla legge regionale 96/96) avvenuta nel pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Pescara, la graduatoria definitiva degli aventi diritto agli alloggi Erp, edilizia residenziale pubblica, che scaturisce dal bando del Comune di Pescara del 2023 per l’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale e di quelli di proprietà dell’Ater.

Le domande presentate – si legge in una nota – sono state 665, di cui 345 sono state ammesse alla graduatoria definitiva, e 320 sono state escluse.

L’assessore Alfredo Cremonese, che ieri ha assistito ai lavori della Commissione insieme alla dirigente Roberta Pellegrino in una sala consiliare piena di cittadini, annuncia che “nei prossimi giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva che porterà alla assegnazione degli alloggi. In questo momento gli appartamenti liberi, che è possibile consegnare, sono 53, di cui 41 di proprietà Ater (da assegnare ai sensi della legge regionale 40/2014 che consente agli assegnatari di apportare delle migliorie), più 12 di proprietà comunale. Stiamo lavorando insieme all’Atern per incrementare sempre più il numero degli alloggi da destinare alle famiglie che hanno diritto a una casa”.

“Il precedente bando”, sottolinea Cremonese, “risale al 2019 ed è stato quasi completamente esaurito (restano da convocare sette nuclei familiari, previa verifica dei requisiti)”.

All’epoca le domande presentate erano state 445 di cui 249 ammesse, ma 110 assegnatari sono stati successivamente esclusi, sia per rinuncia che per mancanza dei requisiti, e per 132 si è proceduto all’assegnazione (64 alloggi comunali e il resto alloggi Ater, di cui 5 per disabili in via Caduti per Servizio).