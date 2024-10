PESCARA: BARBA (AVS), “SI DISCUTA MIA MOZIONE PER UTILIZZO MATERIALI ECOCOMATIBILI IN SPIAGGIA”

PESCARA – “Durante il consiglio straordinario sulla emergenza idrica dell’8 ottobre, il Sindaco Carlo Masci nel suo intervento, a latere sul tema dell’acqua, ha tuonato contro le plastiche abbandonate sulla spiaggia, i giochi dimenticati che deturpano tutta la spiaggia, che finiscono in acqua e che inquinano, contro i genitori dei piccoli che creano tutto ciò. Giustissimo. Ma perché allora al momento della presentazione della mozione sull’utilizzo di materiali ecocompatibili, da me portata in Consiglio Comunale il 26 settembre, non ha detto nulla? La maggioranza non ha nemmeno aperto il dibattito.”

Così Simona Barba, consigliere comunale a Pescara, di Alleanza verdi e Sinistra – Radici in Comune.

“Il Sindaco, appassionato come molti di noi del nostro mare, dovrebbe affondare la propria mano nella sabbia e poi tirarla su: non potrà non notare tutti i filamenti di plastica che si attorcigliano alle dita. I filamenti sono un inquinamento subdolo, pervasivo, invasivo, che producono le devastanti microplastiche, impossibili da bonificare, tanto che entrano anche nella catena alimentare di animali e umani. Sia coerente il Sindaco con il suo giusto sentimento di stigmatizzazione delle azioni che portano i rifiuti sulle nostre spiagge, e apra la discussione sul divieto della rafia per eliminare tale deturpazione. Non c’è plastica di serie A e plastica di serie B. Cominciano noi come amministrazione a dare il buon esempio e fare concretamente azioni coerenti al valore che noi diamo al nostro mare e alla nostra spiaggia”, aggiunge Barba.