PESCARA, BARRIERE ARCHITETTONICHE: CATALANO (PD): “COMUNE ABBATTE PASSERELLE ANZICHE’ RIPARARLE”

PESCARA – “Dopo le nostre denunce e dopo aver presentato una interrogazione, il Comune di Pescara è intervenuto sulla passerella diroccata che avrebbe dovuto consentire l’accesso alla spiaggia libera di Fosso Vallelunga anche ai disabili: ma anziché ripararla, il Comune l’ha abbattuta, forse pensando di rimuovere il problema”. Lo denuncia la consigliera comunale del Partito democratico Stefania Catalano.

“Per mesi abbiamo chiesto alla giunta di intervenire – spiega Catalano – ma l’estate si è praticamente conclusa con una spiaggia libera rimasta inaccessibile per i disabili nella totale indifferenza del Comune. Questo atteggiamento si aggiunge a quanto rilevato da Carrozzine Determinate, che oggi tornano a denunciare l’inaccessibilità della nuova ecospiaggia realizzata dal Comune fra gli stabilimenti Jambo e Nettuno: abbiamo portato le richieste dell’associazione nelle commissioni competenti ma siamo ormai alla fine dell’estate e nulla si è mosso, e anche questa bella spiaggia, nuova di zecca, è rimasta inaccessibile ai disabili. Eppure parliamo di interventi semplici e neppure troppo costosi, tanto più per una città che ha conquistato la Bandiera Blu e non può permettersi questi scivoloni”.