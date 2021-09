PESCARA: BENEFATTRICE DONA ALLA SEZIONE AIL APPARTAMENTO E GARAGE

PESCARA – Ha donato alla sezione di Pescara dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma) un appartamento e un garage di rilevante valore economico.

La generosa benefattrice è un’anziana signora che, non avendo eredi, ha voluto compiere un gesto di solidarietà a favore dell’associazione che segue e assiste i malati ematologici in ospedale e nella casa di accoglienza di via Rigopiano. L’appartamento di 145 mq e il garage di 20 mq si trovano in via Malagrida.

“Siamo profondamente grati alla signora per il gesto di solidarietà che ha voluto compiere a favore dell’Ail- afferma il presidente Domenico Cappuccilli – L’appartamento, essendo già locato, produrrà un reddito per l’associazione che sarà impiegato per migliorare l’assistenza ai malati e per rispondere alle necessità del Dipartimento di Ematologia. La donazione della signora, che vuole rimanere anonima, è una grande attestazione di fiducia nei confronti della nostra sezione e dell’attività che i volontari svolgono dal 2001 per promuovere la ricerca scientifica per la cura della malattie ematologiche e per garantire assistenza ai pazienti e ai familiari. Difficile trovare il modo giusto per esprimerle tutta la nostra riconoscenza. Cercheremo di farlo attraverso una targa che le consegneremo a ricordo della straordinaria donazione”.

“Colgo l’occasione per dire grazie anche a tutti coloro che ci sostengono da molti anni nelle campagne delle Uova di Pasqua, delle Stelle di Natale e nelle iniziative che promuoviamo: sono contributi preziosi che ci consentono di proseguire e migliorare la nostra attività di volontariato”, conclude la nota.