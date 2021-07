PESCARA, BICI A PEDALATA ASSISTITA: PRIMA GIORNATA DI PROVA CON RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI

PESCARA – Prime pedalate di prova con le bici a tre ruote a pedalata assistita.

“Venerdì scorso con l’associazione Sport 21 Abruzzo, una delle associazioni di volontariato e di promozione sociale alle quali è stata affidata la gestione del servizio bici per la durata di cinque anni, ci siamo dati appuntamento davanti l’ingresso Maiella dello Stadio di Pescara per fare le prime assegnazioni e far fare le prime ‘pedalate di prova’ con i ragazzi diversamente abili che le hanno avuto assegnate”, racconta l’assessore alle Politiche per le disabilità di Pescara, Nicoletta Di Nisio.

Lo scorso febbraio, ricorda l’assessore, “bandimmo un avviso pubblico per la gestione di trenta biciclette a tre ruote a pedalata assistita e dieci kit di motorizzazione per carrozzine. Lo sviluppo della mobilità sostenibile, infatti, ha cura anche delle persone con abilità diverse che possono, anche loro spostarsi in autonomia e con sicurezza”.

“Ore passate in allegria e anche un momento per rinsaldare conoscenze ed amicizie che si sono sviluppate nel tempo con i ragazzi, le famiglie e le – per fortuna molte – Associazioni che agiscono nel nostro territorio”.