PESCARA: BIMBO DI 5 ANNI INVESTITO DA AUTO SU STRISCE PEDONALI

PESCARA- Un bambino di cinque anni è finito in ospedale, a Pescara, per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un’automobile, mentre attraversava la strada con la mamma sulle strisce pedonali, in corso Umberto a Montesilvano.

L’incidente è avvenuto ieri sera, poco prima delle 22, in prossimità dell’incrocio con via Piave.

Il piccolo è stato travolto da una Suzuki Vitara che percorreva corso Umberto in direzione Nord-Sud. Soccorso, il bimbo è stato trasportato in ospedale: è ora ricoverato in Ortopedia con una prognosi di 30 giorni. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia locale, agli ordini del comandante Nicolino Casale.