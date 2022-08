PESCARA, BIMBO DI 7 ANNI RISCHIA DI ANNEGARE: SALVATO DAI BAGNINI

PESCARA – Attimi di paura questa mattina a Pescara, intorno alle 10.30, nel tratto di mare antistante la spiaggia libera compresa tra i Lidi “Nettuno” e “Jumbo”, dove un bambino di 7 anni, con un piccolo galleggiante, è sfuggito all’attenzione della madre allontanandosi pericolosamente fin oltre le scogliere.

Un pericolo fortuntamente scampato.

Una donna lì vicino, assistendo alla scena, è riuscita a richiamare l’attenzione degli addetti al servizio di salvamento e dei bagnanti. Immediatamente sono intervenuti i bagnini della “Lifeguard – La Compagnia del Mare” in servizio su quel tratto di spiaggia, Francesco Griffo e Lorenzo Cozzi, constatando che il piccolo era in difficoltà ed annaspava pericolosamente.

Lo hanno quindi raggiunto con due pattini, uno dei quali condotto da Lorenzo Papa, concessionario del vicino Lido “Plinius”, che ha supportato le operazioni di recupero.

Il bimbo ha raggiunto la riva in buone condizioni di salute. Qui ad attenderlo c’era la madre che ha ringraziatotutti gli intervenuti.

“Fortunatamente questo evento si è concluso nel migliore dei modi soltanto con molto spavento: è bene ricordare che la causa principale di annegamento dei bimbi è la mancanza di sorveglianza, ragion per cui gli stessi non vanno mai lasciati soli, specialmente in acqua. L’annegamento dei più piccoli si previene con la ‘sorveglianza a contatto’, vale a dire monitoraggio continuo dei bimbi a brevissima distanza”, scrive in una nota il presidente della “Lifeguard – La Compagnia del Mare”, Cristian Di Santo.