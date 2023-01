PESCARA: BLITZ IN OSPEDALE DOPO LITE IN FAMIGLIA, IN 12 FANNO IRRUZIONE E PICCHIANO UN UOMO

PESCARA – Uno scontro in una famiglia rom si trasforma in una spedizione punitiva all’ospedale di Pescara. Questi i fatti di una vicenda davvero raccapricciante. Si parte con una lite all’interno di una famiglia di etnia rom con una donna che ne accoltella un’altra.

La donna ferita (in modo non grave) è andata al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara per farsi medicare accompagnata dal suo compagno. Poi, secondo quanto riferisce il Messaggero, hanno fatto irruzione nell’atrio del Pronto soccorso una dozzina di persone per picchiare l’uomo della donna ferita, travolgendo chiunque per caso ostacolasse involontariamente la loro folle incursione tra cui una paziente e una guardia giurata che ha dato l’allarme.

Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia che hanno raccolto testimonianze tra i presenti che erano nel panico per avere assistito a scene da far west. I responsabili si sono dileguati all’arrivo delle pattuglie ma sono al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere e le testimonianze.

I sindacati, in particolare l’Ugl, sono intervenuti per solidarizzare con le persone aggredite dalla furia dei rom come la guardia giurata ma hanno anche chiesto un intervento significativo delle istituzioni a fronte di un episodio che non ha precedenti.