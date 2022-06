PESCARA: BUTTAFUORI FERITO A COLLO CON CACCIAVITE IN STABILIMENTO BALNEARE

PESCARA – Momenti di paura in uno stabilimento balneare di Pescara centro la notte scorsa dove, per cause in corso di accertamento, è stato ferito al collo il buttafuori: l’uomo, 51enne straniero residente a Silvi, è stato colpito con un oggetto appuntito, probabilmente un cacciavite. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pescara dove è stato medicato.

Sull’accaduto indagano gli agenti della Squadra Volante della locale Questura che ascolteranno alcune persone che hanno assistito ai fatti.