PESCARA CALCIO: CLAMOROSO RITORNO IN PANCHINA DI ZEMAN, ESONERATO COLOMBO

PESCARA – Zdenek Zeman sta per tornare sulla panchina del Pescara. Il presidente Daniele Sebastiani ha scelto di esonerare Alberto Colombo dopo la sconfitta degli adriatici a Cerignola contro l’Audace nella ventinovesima giornata del girone C di Lega Pro, con appena 13 punti nelle ultime 15 gare e ben 8 sconfitte.

Nelle ultime ore ci sono stati contatti tra la dirigenza del Pescara e l’ex allenatore del Foggia, club con cui risale la sua ultima esperienza da allenatore. Ora potrebbe esserci uno Zeman-tris, dopo che il boemo ha già allenato la squadra nella stagione 2011-12, quando la guidò alla promozione in Serie A, e nel 2017-18.

A Zeman è stato offerto un contratto fino al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di promozione. Con lui ci sarebbe anche Luigi Iervese, già tecnico della Primavera del Delfino con cui due anni fa vinse il campionato Primavera.

Il boemo, 76 anni il prossimo 12 maggio, aveva chiesto di essere affiancato da Onofrio Barone, centrocampista del Foggia dei miracoli.

Nella conferenza stampa post-partita Sebastiani aveva commentato: “Non mi opporrò a qualsiasi decisione del direttore sportivo Delli Carri, né se deciderà di cambiare Colombo né se deciderà di prendere Zeman. Credo in questa squadra, ma c’è qualche problema. Contro il Cerignola non abbiamo giocato e fatto un tiro in porta, arrivavamo sempre secondi sulla palla ed abbiamo meritato di perdere. Non possiamo giocare a calcio buttando solamente il pallone in area e con gli esterni che fanno i terzini in difesa. Non è una critica all’allenatore ma a tutti, giocatori compresi. Poi purtroppo nel calcio pagano sempre gli allenatori”.