PESCARA CALCIO: DOPO SCONFITTA 0 A 4 CON IL FOGGIA CONTESTAZIONI TIFOSI FUORI LO STADIO

PESCARA – Dopo lo 0-4 subito all’Adriatico con il Foggia questo pomeriggio all’Adriatico, circa 200 tifosi pescaresi si sono radunati all’esterno dei cancelli dell’impianto di via Pepe per contestare società e giocatori. I supporter abruzzesi, controllati da Polizia e Carabinieri, hanno gridato cori contro la proprietà e la squadra che era stata già contestata al 90′ sotto la curva Nord. La gara si è disputata di fronte a 3500 spettatori e senza tifosi ospiti per decisione della Prefettura di Pescara.

Grave infortunio per il centrocampista del Pescara Luca Mora che, dopo uno scontro di

gioco avvenuto a metà secondo tempo, nella gara con il Foggia allo Stadio Adriatico, è uscito in barella dal campo ed è stato portato in ambulanza all’ospedale civile “Spirito Santo” per

accertamenti dopo una botta fra la testa e il collo. Il giocatore era comunque cosciente nel momento del trasferimento nel nosocomio pescarese.