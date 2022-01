PESCARA CALCIO: DUE GIOCATORI POSITIVI AL COVID

PESCARA – Anche il Pescara Calcio deve fare i conti con il Covid. In serata, sono infatti arrivati i risultati dei tamponi a cui sono stati sottoposti calciatori e membri dello staff. È così emersa la positività di due calciatori e di un membro del gruppo squadra. Negativi i tamponi di tutti gli altri tesserati. La squadra effettuerà nei prossimi giorni nuovi tamponi come previsto. La società biancazzurra in queste ore ha attuato come previsto il protocollo vigente.