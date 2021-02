PESCARA CALCIO: ESONERATO BREDA, ARRIVA GRASSADONIA

PESCARA – La sconfitta con il Venezia costa il posto a Roberto Breda.

È ufficiale, infatti, l’esonero del tecnico, sostituito da Gianluca Grassadonia. Il neo allenatore, che verrà coadiuvato dai due ex Marco Sansovini e Hugo Campagnaro, ha firmato un contratto fino al termine di questa stagione.

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Roberto Breda – si legge in una nota – Ringraziandolo per l’impegno e la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali”.

Il Pescara vive un momento di crisi profonda in questa stagione di Serie B. I biancazzurri sono il fanalino di coda con 17 punti raccolti in 23 giornate di campionato. Vengono da una serie di cinque sconfitte nelle ultime sei partite.

L’allenatore trevisano era subentrato a Massimo Oddo lo scorso novembre.

Al posto del trainer trevigiano arriva Gianluca Grassadonia, 48 anni, salernitano, ed ex difensore del Foggia di Zdenek Zeman, che nelle prossime ore arriverà in città e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. Grassadonia da allenatore ha guidato Salernitana, Pro Vercelli, Messina, Foggia, Paganese e Catanzaro.

