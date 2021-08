PESCARA CALCIO: L’AZIENZA LEADER NEL SETTORE PASTA “LA MOLISANA” SPONSOR UFFICIALE

PESCARA – Sponsor molisano per il Pescara 1936 che parteciperà al prossimo campionato di serie C. La società abruzzese ha comunicato infatti di aver rinforzato la partnership con l’azienda La Molisana, leader nel mercato italiano e non solo nel settore della pasta, da anni vicina ai colori biancazzurri come fornitore ufficiale e oggi nuovo Sleeve Sponsor del Club.

A partire da questa stagione il logo della storica azienda La Molisana sarà sulle maglie del Delfino.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare questa collaborazione – ha dichiarato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani – che ci lega a un marchio prestigioso e simbolo di gusto e tradizione tutta italiana. Questo accordo conferma la crescita e l’appeal del marchio Pescara Calcio, che nonostante tutte le sfide e il periodo piuttosto difficile, testimonia ancora una volta la vicinanza ai territori che ci circondano”. Soddisfazione anche in casa dell’azienda alimentare: “Abbiamo voluto confermare la sponsorizzazione già in essere da diversi anni con il Pescara Calcio perché crediamo nello sport e nei valori che trasmette e siamo sicuri che sacrificio, impegno e una forte motivazione saranno alla base del campionato che a breve inizierà – ha affermato Giuseppe Ferro, amministratore delegato del pastificio La Molisana – Abruzzo e Molise sono regioni amiche, un tempo unite, sempre vicine per storia e tradizioni”. (ANSA). Y4M-SAS 2021-08-19 13:40