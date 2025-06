PESCARA CALCIO PROMOSSO IN SERIE B: IL SINDACO DELL’AQUILA, “MOTIVO D’ORGOGLIO PER L’ABRUZZO”

L’AQUILA – «Il ritorno del Pescara in Serie B è una splendida notizia che riempie di orgoglio non solo la città di Pescara, ma l’intero Abruzzo. Una vittoria che premia l’impegno, la determinazione e il talento di una squadra che ha saputo lottare fino in fondo per conquistare un traguardo tanto atteso quanto meritato. Un abbraccio ai pescaresi, al sindaco della città di Pescara, Carlo Masci, alla società, al mister Silvio Baldini e a tutti gli atleti che con questa promozione tengono alto il nome dello sport abruzzese in Italia. È anche nei successi come questi che si riconosce la forza di una comunità unita, appassionata e orgogliosa delle proprie eccellenze», così il sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi.

