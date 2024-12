PESCARA: CAPODANNO CON CONCERTI GRATUITI DEI SUBSONICA E DI ALFA

PESCARA – Capodanno in grande stile a Pescara, con i concerti gratuiti dei Subsonica e di Alfa, il primo alle 22:30 del 31 dicembre, per celebrare la fine dell’anno, e il secondo alle 19:00 del primo gennaio, per salutare l’arrivo del 2025. La location, in entrambi i casi, sarà l’area di risulta della stazione ferroviaria. Si prevede, come avvenuto per l’evento dei Pooh dello scorso anno, l’arrivo in città di migliaia di persone. Già disposti, per consentire lo svolgimento delle iniziative in sicurezza, divieti di transito, sosta e fermata nelle aree interessate.

Disponibili per gli utenti i parcheggi dell’area di risulta e della Strada parco. I due concerti rientrano nell’ambito del cartellone “Pescara d’incanto”, rassegna organizzata dalla Giunta del sindaco Carlo Masci con gli assessorati agli Eventi, alla Cultura e al Turismo, che prevede anche il Gran Concerto di fine anno dell’Orchestra filarmonica di Pescara dell’Associazione Musica & Società, lunedì, all’Auditorium Flaiano, alle ore 21:00.

Grande successo di pubblico, inoltre, per la pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza della Rinascita e per il suggestivo mercatino di Natale, nella rinnovata cornice di piazza Sacro Cuore, che andranno avanti sino alla fine delle festività. Tutti le informazioni sugli eventi sono reperibili su https://www.vivipescara.info/eventi. “Pescara scommette sugli eventi – afferma l’assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese, che sta curando i due appuntamenti di fine anno – Lo abbiamo dimostrato l’8 dicembre, con l’esibizione del Sylphes Aerial Ballet che ha aperto i festeggiamenti e di cui ancora oggi si parla.

Lo confermeremo il 31 dicembre e il primo gennaio con i Subsonica, che a breve cominceranno un tour in Europa, e con Alfa, la cui notorietà è esplosa a Sanremo, dove si è esibito insieme a Roberto Vecchioni. Dopo quello dei Pooh dello scorso anno, abbiamo di nuovo puntato su iniziative di alto livello, dimostrazione di come Pescara sia una città in grado di ospitare grandi eventi