PESCARA, CASO DI POSITIVITA’ REGISTRATO IN COMUNE: IERI 35 IERI 35 CASI IN PROVINCIA

PESCARA – Un primo caso di positività si è registrato ieri nel comune di Pescara.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, non sarà però necessario procedere con l’applicazione delle norme anti-contagio indicate nei protocolli sanitari, visto che la persona risultata positiva, di cui non si rende noto il nome per ragioni di privacy, ha fatto il tampone lunedì scorso, ma nelle 48 ore precedenti non aveva frequentato il Comune.

Solo nel Pescarese ieri si sono registrati 35 contagi, molti dei quai nelle scuole: l’istituto scolastico Rossetti, dove nei giorni scorsi è stato scoperto un focolaio, è stato chiuso per 15 giorni. Altri quattro casi riguardano invece la scuola primaria Bosco, la media Virgilio e la primaria Flaiano e due classi sono in quarantena all’Istituto Alberghiero Ipssar De Cecco, dove si è registrata anche la positività di una docente di sostegno.

