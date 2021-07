PESCARA: CERCASI FOTOGRAFI, AIUTO REGIA ED ELETTRICISTI PER FILM “L’ALTRA META'”

PESCARA – Dopo ‘Sarah’, cortometraggio interamente girato a Cefalù nelle suggestive atmosfere della Sicilia e ‘Arthur Hotel’, fiaba urbana ambientata nello sfarzo milanese (con uno storico di 20 premi internazionali guadagnati a soli 6 mesi dall’uscita), il regista Luigi D’Angelo torna a lavorare su un altro progetto ideato assieme agli autori Nicola Di Carlo, Edoardo Di Vincenzo, Ludovico Noia e Alice Valdes.

‘L’altra metà’, è questo il titolo del nuovo cortometraggio le cui riprese avranno luogo a Pescara il 29-30-31 luglio e 1 agosto e che sarà prodotto da Lucas A. Ferrara, giurista newyorkese con la passione per il cinema insignito della “top 100 recognition” come uno dei migliori 100 avvocati di New York, e già tra i produttori di ‘Sarah’ e ‘Arthur Hotel’.

Le vicende narrate si svolgono nella casa di uno dei due protagonisti, un artista ormai anziano che sta per terminare la sua ultima opera. Il suo passato e il suo presente si intrecceranno con quelli di una giovane pittrice alla ricerca di risposte.

Si cercano dunque un fotografo/a, elettricisti e un aiuto regia

La direzione casting prega di inviare per questi ruoli candidature solo se residenti o domiciliati in Abruzzo per motivi di spostamenti e organizzazione. Per candidarsi inviare il proprio CV alla mail

laltrametacasting@gmail.com specificando il ruolo per il quale ci si propone nell’oggetto