PESCARA, CINGHIALI ALLA PINETA DANNUNZIANA: CITTADINI PREOCCUPATI

PESCARA – Da giorni alcuni cinghiali si aggirano nella zona della pineta dannunziana di Pescara e a testimoniarlo c’è anche un filmato, girato lungo la strada della bonifica che si trova dietro la riserva, tra giovedì e venerdì e divenuto virale in poco tempo.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, il branco ha distrutto la recinzione a ridosso del parco, con i residenti che, preoccupati, auspicano un intervento del Comune

il prima possibile.

Arriva intanto dal raccomandazione dal colonnello Piero Di Fabrizio, comandante dei carabinieri forestali del reparto Biodiversità di Pescara, la raccomandazione di prestare la massima attenzione.

“I cinghiali sono sparsi ormai su tutto il territorio regionale, per cui è possibile che si spingano nei centri urbani, specie se richiamati da rifiuti organici abbandonati al di fuori dei cassonetti. Si tratta di animali selvatici, predatori per natura, per cui bisogna stare molto attenti ed evitare un incontro diretto, specie in caso vi siano presenti anche i piccoli. In quel caso la mamma può essere più aggressiva in loro difesa”, dice.

