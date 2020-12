PESCARA, CIRCOLO PD ‘DI VITTORIO’: “MASCI FA PIOMBARE CITTA IN ‘ZONA ZERO'”

PESCARA – “Masci fa piombare la Città in una ‘Zona Zero’, zero risorse per Giovani, patrimonio storico e politiche per il lavoro”.

Il circolo Pd del quartiere Portanuova “Giuseppe Di Vittorio” contesta l’operato dell’amministrazione comunale sul Bilancio, tornando sullo scontro che si preannuncia serrato in consiglio comunale sul Bilancio e il documento unico di Programmazione 2021, tra l’opposizione di centrosinistra e la maggioranza di centrodestra. Ad intervenire è il segretario del circolo, Antonio Caroselli, insieme ai componenti del gruppo di lavoro della “Di Vittorio” che in questi giorni ha lavorato per elaborare 37 emendamenti dei circa 500 presentati dall’opposizione, Matteo Chiulli, Stefano Alberto Brandimarte, Saverio Gileno e Lorenzo Marinari.

“Abbiamo consegnato al nostro gruppo in consiglio comunale circa 37 emendamenti che vanno nella direzione di migliorare un Bilancio e un Documento di programmazione che a nostro avviso non hanno nessuna visione per la città – dichiara il Segretario Antonio Caroselli -, ciò che abbiamo cercato di fare è raccogliere la sfida del tempo, aiutati anche dalle competenze tecniche dell’Arch. Tommaso Di Biase, immaginando una ‘Prossima Generazione Pescara'”.

Gli emendamenti elaborati, tiene a precisare Caroselli, “spaziano su molti fronti: dal recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico di Pescara Vecchia, al finanziamento ed alla riapertura di un centro di aggregazione giovanile, passando per corsi di formazione per professioni manuali, progetti di accompagnamento all’autonomia per disabili e campagne di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, fino alla realizzazione di programmi di forestazione urbana, Energie rinnovabili e mobilità sostenibile”.

“Nei prossimi giorni – conclude Antonio Caroselli – lanceremo una campagna comunicativa “Pescara Zona Zero” con la quale chiameremo a raccolta tutto il Partito cittadino in favore di un pensiero lungo per Pescara, alternativo alla miopia programmatica di questa amministrazione guidata da Masci”.

