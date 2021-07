PESCARA, COLLAUDO STATICO: CHIUSURA TEMPORANEA SOTTOPASSI FERROVIARI

PESCARA – Saranno eseguite martedì 6 e mercoledì 7 luglio le operazioni di collaudo statico dei sottopassi ferroviari che insistono nell’area della stazione ferroviaria.

Per consentire le operazioni si renderà necessaria una temporanea interdizione del traffico sui tratti stradali, interdizione che non interesserà contemporaneamente, ma consecutivamente i tre sottopassi, secondo il calendario che segue: via Caduta del Forte (nella giornata del 6 luglio dalle ore 8 alle ore 12), via Rigopiano (sempre il 6 Luglio dalle ore 13 alle ore 17), infine via Teramo (il 7 Luglio 2021, dalle ore 8 alle ore 12).

L’ordinanza prevede inoltre che il restringimento del marciapiede sia limitato alle effettive esigenze di cantiere.

“Si tratta di operazioni assolutamente necessarie – sottolinea l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia – che incidono sicuramente, anche se per poche ore, su punti nevralgici della viabilità cittadina. Come già accaduto in fase di esecuzione dei lavori, abbiamo potuto chiudere in un periodo in cui il traffico delle auto, grazie alla chiusura delle scuole, è in quella zona sensibilmente inferiore. Con il rispetto della tabella di marcia faremo sì che i disagi per i cittadini siano il più possibile contenuti”.