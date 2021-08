PESCARA, COMMEMORAZIONE DJ PREMATURAMENTE SCOMPARSI: DOMANI SERA “WE LOVE FEST” ALLO STADIO DEL MARE

PESCARA – La DjK association recupererà la mancata commemorazione dei dj prematuramente defunti, che si sarebbe dovuta celebrare al DjK summer del 4 luglio scorso, annullata per motivi di sicurezza anti covid, domani, sabato 28 agosto, alle 21, nell’evento “We Love Fest” presso lo Stadio del Mare di Pescara.

Consegneranno le targhe l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese, il presidente Endas Abruzzo, Simone D’Angelo, e il presidente della DjK, Giovanni D’Addario.

In ricordo di ALCESTE PASQUINELLI

che ha fatto tutto prima di tutti

Djk Summer 2021

—– (ritirerà la targa Caterina Blasioli)

In ricordo di ARTURO DI CARLO

un dj nel cuore di tanti

Djk Summer 2021

—– (ritirerà la targa Nicola Di Carlo)

In ricordo di CLAUDIO COCCOLUTO

Abbiamo sempre ammirato i tuoi “Belo Horizonti”

Djk Summer 2021

—- (ritirerà la targa Simone Vitullo)

In ricordo di COSMA RICCI

cultore dell’house music

Djk Summer 2021

—- (ritirereranno la targa Luigi e Maria Sole Ricci)

In ricordo di ENRICO DI PAOLO

“siamo votati a dare la caramella e non l’incarto”

per sempre il Guru

Djk Summer 2021

—– (ritirerà la targa Ruggero Grieco)

In ricordo di GOFFREDO TRAVAGLINI

un dj che amava la vita

Djk Summer 2021

—– (ritireranno la targa Magdalena e Caterina Travaglini)

In ricordo di SIMONE URBAN

la voce “Rock and Roll” della dance

Djk Summer 2021