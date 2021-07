PESCARA – Due feriti a seguito di un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in strada Prati a Pescara.

Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 15, un’auto si è andata a scontrare contro un pilone di cemento. Feriti, per fortuna in maniera non grave i due occupanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e la polizia municipale per i rilievi.