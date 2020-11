PESCARA: CONFCOMMERCIO CHIEDE SOSPENSIONE IMMEDIATA ZTL, “RIAPRIRE VIE DI ACCESSO AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE”

PESCARA – La Confcommercio Pescara interviene per chiedere al sindaco di Pescara, Carlo Masci, la sospensione immediata delle ZTL, con particolare riguardo per quella attiva nel fine settimana su Via Regina Margherita, che rappresentano un deterrente all’accesso al Centro Commerciale Naturale.

Il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano: “Chiediamo al Sindaco di riaprire da subito le vie di accesso al Centro Commerciale Naturale, in particolare sospendendo la ZTL su Via Regina Margherita nel fine settimana, per cercare di aiutare al massimo le attività commerciali che stanno attraversando un momento drammatico con il concreto rischio di chiusura per mancanza di incassi”.

“Crediamo che sia un provvedimento di buon senso che tra l’altro tantissime città italiane hanno già adottato in questo periodo di emergenza sanitaria proprio per consentire una più facile accessibilità alle attività commerciali con il mezzo privato il cui utilizzo è altamente consigliato in funzione anti Covid”.

“Tra l’altro il Comune di Pescara aveva già disposto la sospensione delle ZTL nella scorsa primavera proprio per favorire la circolazione e consentire di raggiungere più facilmente le attività commerciali e ridurre in tal modo la probabilità di assembramenti”, aggiunge.

“Siamo convinti che anche i residenti delle vie interessate comprendano la difficoltà del momento e la necessità che occorra remare tutti dalla stessa parte per salvaguardare l’economia cittadina ed i posti di lavoro che il commercio garantisce al nostro territorio”, conclude

