PESCARA: CONTRASTO ALL’EROSIONE, AL VIA AI LAVORI PER LA CREAZIONE DELLE DUNE DI SABBIA

PESCARA – Da questa mattina sono iniziati lavori di difesa della costa con la realizzazione di dune artificiali, soluzione alternativa ai scogli e cubi di cemento.

Commenta soddisfatto il presidente della Sib Abruzzo Riccardo Padovano: “Mi corre per questo l’obbligo ringraziare la Regione Abruzzo, il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, la Direzione Marittima Abruzzo-Molise e il Dipartimento del Demanio Turistico Ricreativo della Regione Abruzzo presieduto dall’architetto Laura Antosa a cui abbiamo chiesto di far andare i Comuni in deroga e poter così ottenere le autorizzazioni previste dall’art. 7, Comma 12 per la realizzazione delle dune di sabbia perché riteniamo che oggi, più che mai, la creazione di dune consente al concessionario di difendere la struttura balenare ma sopratutto l’arenile dalle mareggiate, in vista della prossima stagione”.

Il sistema di creare delle dune consente di evitare che dinanzi agli stabilimenti balneari, come accadeva in passato scogli e cubi di cemento che erano impattanti proteggendo sì la struttura ma non l’arenile, con le dune artificiali evitiamo danni alle cose e alle strutture e nel contempo quando tornerà la stagione estiva, avremo una quantità di sabbia tale da poter far fronte alla stagione con spiagge che assomigliano sempre più a biliardi.

“Questa tecnica – spiega Padovano – l’abbiamo copiata dai colleghi romagnoli. Il nostro Adriatico vede sempre più la realizzazione di difese naturali. Questa attività è più che mai importante perché si difende l’ambiente e la costa. Per realizzare queste sue occorreva una deroga da parte della Regione Abruzzo e la Regione ha dato subito una risposta positiva che ha visto questa mattina l’avvio dei lavori per la creazione delle dune sulla costa di Montesilvano. In tal modo quando ci sono le proposte che hanno le gambe per camminare,

la politica risponde così come è accaduto grazie sopratutto al presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri che ha accolto la nostra proposta, capendo i tanti sacrifici che il mondo balneare sta facendo e non da oggi”.