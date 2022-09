PESCARA: CONTROLLI ANTIDROGA, IDENTIFICATE 274 PERSONE, E DUE ARRESTI PER SPACCIO

PESCARA – Nel pomeriggio e nella serata di ieri, oltre ai servizi ordinari, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio interforze, nel centro cittadino, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità, con particolare riguardo ai reati contro la persona e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza sono state identificate 274 persone, controllati 161 veicoli ed istituiti 11 posti di controllo. Sono state arrestate due persone di cui una in flagranza di reato per traffico di stupefacenti. Altre due persone sono state segnalate alla competente autorità giudiziaria in stato di libertà.