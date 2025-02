PESCARA: CONVEGNO SULLA QUOTAZIONE IN BORSA. CONFINDUSTRIA SPRONA LE AZIENDE, “É LEVA STRATEGICA”

PESCARA – La quotazione in Borsa come leva strategica per la crescita: questo il tema del convegno organizzato da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che andrà in scena domani alle 17 nella sede associativa di via Raiale 110/bis a Pescara.

Si tratta di “un incontro rivolto a imprenditori e professionisti interessati a esplorare le potenzialità offerte dalla quotazione in borsa per finanziare la crescita aziendale”, si spiega in una nota, che continua: “Uno dei principali vantaggi è l’accesso a nuove risorse finanziarie, fondamentali per accelerare l’espansione, investire in ricerca e sviluppo e cogliere opportunità di fusione e acquisizione. Il capitale raccolto attraverso il mercato azionario diventa il carburante per spingere l’azienda verso nuovi traguardi, migliorare l’efficienza e consolidare la propria solidità finanziaria. Ma non si tratta solo di finanza: la quotazione rafforza anche la reputazione e la visibilità sul mercato”.

Ad aprire i lavori sarà Camillo Volpe, componente del consiglio di presidenza di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che nel presentare il convegno sottolinea la necessità di strumenti finanziari innovativi per sostenere la crescita e la competitività delle imprese: “Nel 2024 il credito alle imprese in Abruzzo ha registrato una contrazione significativa. Come Confindustria vogliamo sottolineare la necessità di nuove iniziative per aumentare la patrimonializzazione delle aziende e facilitare l’accesso a canali alternativi al credito bancario”.

A seguire interverranno Francesco D’Antonio, responsabile corporate finance di Integrae Sim spa, Luca Lo Po’, partner di Dwf Llp, Andrea Tancredi e Giorgio Piccinini, rispettivamente partner e senion manager di Sts Deloitte, Samuele Lupidii, presidente del consiglio di amministrazione di Integra Finance, e Roberta Laveneziana, account manager Borsa italiana di Euronext Group. A moderare sarà Roberto Riccardi, giornalista e professore universitario.