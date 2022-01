PESCARA, COPRIFUOCO FINO AL 31 GENNAIO: CASAPOUND, “MISURA PRIVA DI RAGIONI SANITARIE”

PESCARA – Dura presa di posizione da parte di CasaPound Italia in merito all’ordinanza del Sindaco Masci, che sancisce orari di ‘coprifuoco’ per i locali notturni cittadini fino al 31 gennaio.

“A meno che non si dimostri che il Covid di notte si tramuti e divenga più contagioso – afferma CasaPound in una nota – quella del coprifuoco notturno è una misura inutile sul piano sanitario. Si tratta di un provvedimento ‘ d’immagine’ che il nostro Sindaco ha deciso di adottare più che altro per dare l’idea che il Comune sia attivo nella lotta al Covid, ma che di fatto si traduce in una ulteriore tegola per il campo della ristorazione, già fortemente penalizzato della chiusura governative del primo periodo della pandemia e dalle norme sul green pass, che costringono i gestori a trasformarsi in controllori”.

“Quello di cui Pescara ha bisogno – prosegue la nota – è di una gestione lucida della problematica del Covid, non basata su provvedimenti presi sull’onda dell’emotività per trasmettere la sensazione che l’amministrazione ‘stia facendo qualcosa’. Altrimenti, non solo non si otterranno risultati nella lotta alla pandemia, ma ci si confronterà con danni economici destinati a lasciare il segno in città, con licenziamenti e chiusure di locali”.