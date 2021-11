PESCARA, CORSO D’IMPRENDITORIA CREATIVA DEL PROGRAMMA “REFURBISH NINJA”

PESCARA – Sono stati prorogati fino al 6 dicembre 2021 i termini per l’iscrizione al corso di formazione gratuita sull’Imprenditoria creativa indetto nell’ambito del progetto “Refurbish ninja: sapere, saper fare e saper essere riciclando le tecnologie per un futuro sostenibile”

Il progetto, promosso dall’Associazione Culturale telematica Metro Olografix in collaborazione con l’impresa culturale Melting Pro Learning, è sostenuto dal Comune di Pescara in quanto ente beneficiario del finanziamento attribuito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione del programma denominato “Programma, per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara”.

Refurbish Ninja intende proporre azioni di riqualificazione urbana a partire dalla cultura e dallo sviluppo di capacità personali e professionali, come elementi di crescita locale, impulso alla competitività e resilienza urbana.

L’intervento mira a investire in maniera intelligente nell’innovazione dei processi e nella formazione per affrontare le sfide presenti della società.

Le/i candidate/i possono concorrere alla selezione per la frequenza del corso di formazione/laboratorio gratuito di imprenditoria creativa della durata di 100 ore, destinato a 20 partecipanti di età inferiore a 36 anni.

L’attività è finalizzata al trasferimento alle/ai partecipanti di strumenti che facilitino l’adattamento a nuovi ambienti socio-culturali e all’acquisizione di competenze chiave e trasversali, legate alla conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa.

Il laboratorio prevede l’accompagnamento, con un’azione di mentoring, per lo sviluppo di abilità imprenditoriali, competenze e strumenti utili a progettare una propria impresa sostenibile a livello economico, ambientale e creativo e a collocarsi al meglio sul mercato del lavoro. Il percorso verte su una metodologia innovativa, basata sulle dinamiche del processo creativo, che permetterà alle/ai partecipanti di acquisire le capacità e gli strumenti di autovalutazione del proprio potenziale personale e lavorativo in un contesto professionale in continuo cambiamento.

Per controllare i requisiti e per scaricare la domanda di partecipazione si può consultare il seguente link: //www.refurbish.ninja/bando-imprenditoria-creativa-refurbish-ninja-2021/